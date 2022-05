Carvalhal. Artur Jorge no Braga "dá sequência ao trabalho realizado"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, acredita que a escolha de Artur Jorge para ser o novo treinador dos minhotos vai dar sequência ao trabalho realizado.

"É uma decisão do presidente. É uma escolha que não me surpreende, dá sequência a um trabalho realizado. Artur Jorge conhece o clube há muitos anos, tem o ADN do clube e o que desejo é que ganhe muitos jogos. Vencendo, vence o Braga e eu venço também, com certeza", disse, em declarações à Sport TV.



O treinador de 56 anos esteve as últimas duas épocas no Sporting de Braga e faz um balanço positivo da sua segunda passagem pelos arsenalistas.

"Olhando para um passado recente, temos muitos jogadores que fizeram a sua melhor época de sempre, Matheus, Iuri Medeiros, Galeno, Ricardo Horta, André Horta, Al Musrati. O melhor que se pode dar ao jogador é uma ideia de jogo interpretável e que os jogadores se sintam confortáveis com o plano de jogo", disse.

Carvalhal revela que sempre lidou bem com António Salvador, presidente do clube: "Conheço-o desde que ele tem 18 anos. Para mim, não foi difícil. Não tive qualquer problema e dificuldade em lidar com ele. Detesta perder, é um problema e uma virtude. Se o compreendermos, as coisas tornam-se fáceis".

Sabor agridoce na Liga Europa

O Braga foi até aos quartos de final da Liga Europa, mas caiu para o finalista vencido Rangers. Carvalhal destaca uma grande caminhada na prova.

"Jogamos contra o finalista, que não ganhou por muito pouco. Fizemos um jogo muito bom em Braga, fomos muito competitivos. Com o segundo golo, teria sido diferente. Mesmo com 10 em Glasgow, nas regras do ano passado, estaríamos na meia-final. Com nove, fomos ao limite. Foi uma prestação excelente, ficamos com a sensação que poderiamos ter ido, pelo menos, à meia-final", termina.