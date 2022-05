Famalicão-Braga. Suspensão de três jogos para Riccieli, dois para David Carmo

Riccieli, defesa do Famalicão, foi suspenso por três jogos, enquanto que David Carmo, do Sporting de Braga, terá de ficar de fora por dois jogos.

Em causa está a confusão no final da partida entre as duas equipas, em Famalicão, na última jornada da I Liga. Riccieli terá ainda de pagar 561 euros de multa, enquanto que David Carmo pagará 867 eros.

O Famalicão também foi multado em mais 561 euros pelo comportamento dos adeptos. Hélder Duarte, adjunto do Famalicão, foi suspenso um jogo por palavras direcionadas ao árbitro.

Dentro de campo, o Famalicão venceu o jogo por 3-2, com reviravolta nos últimos minutos. O Braga terminou o campeonato no quarto lugar, com 65 pontos, enquanto que o Famalicão foi oitavo, com 39 pontos.