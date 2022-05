Carlos Carvalhal deixa Sporting de Braga

O Sporting de Braga anuncia, esta segunda-feira, a saída de Carlos Carvalhal.

Em comunicado no site oficial, a SAD do Braga informa que, "cumpridos os dois anos previstos no contrato", e "não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido", o treinador deixa o clube no final da época.

"O treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no SC Braga e abraçar novos projetos desportivos", lê-se.

Carlos Carvalhal tem "lugar cativo na galeria de feitos" do Sporting de Braga, depois de duas épocas de ligação, coroadas com a conquista da Taça de Portugal em 2020/21, no ano do centenário do clube.

Com Carvalhal, o Sporting de Braga terminou duas vezes o campeonato em quarto lugar, foi finalista da Taça da Liga na temporada passada, chegou aos quartos de final da atual edição da Liga Europa e, conforme referido, venceu a Taça de Portugal ao Benfica (2-0) na última época.

Longo currículo em Portugal e no estrangeiro

O Braga agradece a Carvalhal "todo o trabalho e dedicação" e enaltece "a atitude profissional com que sempre encarou as suas tarefas".

Termina, assim, a segunda passagem de Carlos Carvalhal, de 56 anos, no Braga. A primeira tinha sido em 2006/07, um breve mandato de 13 jogos.

Também orientou Espinho, Freamunde, Vizela, Aves, Leixões, Vitória de Setúbal (duas vezes), Belenenses, Beira-Mar, Marítimo, Rio Ave e Sporting (Portugal), além de Asteras Tripolis (Grécia), Besiktas e Istambul Basaksehir (Turquia), e Sheffield Wednesday e Swansea (Reino Unido).