Famalicão derrota Sp. Braga com remontada

O Famalicão venceu, com reviravolta no marcador, o Sp. Braga, por 3-2, em partida da jornada 34 da I Liga, e sobe ao oitavo lugar, com os mesmos 39 pontos do Estoril.

Entraram melhor os arsenalistas, com tentos de Ricardo Horta (golo 93, máximo goleador da história do clube) e Vitinha, aos 2 e 10 minutos, respetivamente.

No entanto, os famalicenses reagiram e deram a volta ao marcador através de Banza (2) e Bruno Rodrigues.

Com esta derrota, o Sp. Braga terminou campeonato com 65 pontos, no quarto lugar. Já o Famalicão subiu cinco lugares e apanhou o Estoril.

O final do encontro foi marcado por confrontos entre atletas – que redundaram nas expulsões de David Carmo e Ricceli – e na situação de Pickel, que ter-se-á sentido mal e necessitado de assistência médica.

