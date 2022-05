Nico Gaitán continua no Paços de Ferreira na próxima época

Nico Gaitán confirmou, esta sexta-feira, que continuará no Paços de Ferreira na próxima época.

Em declarações à Sport TV, o criativo argentino contou que rumou à Mata Real por causa de César Peixoto, que lhe telefonou, e contou uma história sobre o tratamento que tem recebido no Paços de Ferreira.

"Fui muito bem tratado por toda a gente do clube. E houve um detalhe muito importante: quando me lesionei com o Sporting, logo a seguir à pancada, disseram-me que queriam que eu ficasse no clube na próxima época. Está tudo apalavrado para continuar, o clube já me disse que quer que eu continue e deixa-me feliz esse voto de confiança", referiu.

Gaitán falou após a derrota do Paços de Ferreira, por 0-2, na receção ao Benfica, clube que representou durante seis temporadas. Aos 34 anos, voltou a defrontar as águias, num "jogo especial".

"Todos sabem que passei muitos anos no Benfica. Agora estou no Paços e tenho de defender a camisola do Paços como defendi a do Benfica."