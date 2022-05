Vasco Seabra falha última jornada por castigo

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, foi suspenso por 11 dias, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e vai falhar o jogo da última jornada da Liga Bwin frente ao Portimonense.

Além da suspensão, Vasco Seabra, que foi expulso no jogo frente ao Vizela (1-1), vai ter de pagar também uma multa de 2100 euros, por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", após protestar com o árbitro Cláudio Pereira.

O técnico fica assim impedido de estar no banco do Marítimo no jogo da 34.ª e última jornada frente ao Portimonense, numa partida entre duas equipas com a sua situação já resolvida no campeonato.



Também o treinador adjunto da equipa insular Cláudio Botelho foi suspenso por 11 dias e com multa de 2100 euros, igualmente por palavras dirigidas à equipa de arbitragem na mesma partida, que lhe valeram a ordem de expulsão.