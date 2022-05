Boa Alma já não pensa no Vitória e espera "que o próximo passo seja o correto"

Diogo Boa Alma tem "vários convites" para continuar a trabalhar como diretor desportivo, mas quer analisar com calma, para que o próximo passo, depois da saída do Vitória de Guimarães, não seja em falso.

"Felizmente já tive vários convites, nestes poucos dias que passaram desde a minha saída do Vitória, mas quero escolher com calma, analisar bem todas as situações, para que o próximo passo seja o correto", admite o ex-diretor de Vitória e Santa Clara, em declarações a Bola Branca.