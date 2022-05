Vizela "tranquilo" com a continuidade de Álvaro Pacheco

Só uma recusa do treinador em dar seguimento ao contrato válido até junho de 2023 poderá impedir que seja Álvaro Pacheco a assegurar o comando técnico dos vizelenses na próxima época. Porém, a convicção do administrador da FC Vizela SAD, Diogo Godinho, é de que o treinador quer e vai dar continuidade ao seu trabalho.

“Estou muito satisfeito; ele identifica-se com o clube, com os vizelenses e com o nosso projeto. Há aqui uma forte ligação de um treinador que vem já da terceira divisão. Estou muito feliz, com o Álvaro e com toda a equipa técnica”, sublinha.

Último jogo, em Moreira de Cónegos é para levar a sério

Um empate (1-1), em casa, diante do Marítimo, permitiu ao plantel, dirigentes e milhares de adeptos do FC Vizela festejarem a manutenção no principal escalão do futebol português, a uma jornada do fim do campeonato.

Agora, falta um jogo para fechar a época. E que jogo! Na ronda 34 da I Liga o Vizela visita o terreno do Moreirense, que vive angustiado na luta pela permanência. Diogo Godinho garante que o Vizela se apresentará em Moreira de Cónegos sem complacências para com o vizinho do lado.

“O campeonato ainda não acabou e temos que encarar esse jogo com a mesma seriedade com que encarámos todos os outros até aqui. As férias vêm só depois, embora obviamente, com esta manutenção, já possamos olhar para a próxima época com outros olhos e começar a prepará-la”, declara, complementando que “o tempo é de terminar o campeonato; depois, há que focar na próxima época e fixar objetivos”.