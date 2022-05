Subida à I Liga decide-se no domingo de manhã

Os jogos decisivos nas contas da subida à I Liga vão ser jogados neste domingo, dia 15 de maio, às 11 da manhã, depois da Liga de Clubes ter anunciado os horários esta segunda-feira.

Rio Ave, Desportivo de Chaves e Casa Pia são as equipas que podem matematicamente ocupar as três primeiras vagas - duas de subida direta e uma de "play-off" frente ao antepenúltimo da primeira divisão.

O Rio Ave vai receber o Desportivo de Chaves, enquanto que o Casa Pia joga em casa do Leixões.

A matemática da subida

A equipa de Vila do Conde é líder com 67 pontos, seguida do Casa Pia, com 65, e do Chaves, com 64.

O Rio Ave apenas precisa de um empate para garantir a subida e o título de campeão, enquanto que o Chaves precisa de vencer para depender só de si.

Em caso de empate, o Chaves pode ainda subir com o segundo lugar, mas apenas caso o Casa Pia perca frente ao Leixões, uma vez que tem vantagem no confronto direto.

Casa Pia depende só de si: sobe diretamente caso vença no Estádio do Mar. Empate é suficiente caso o Chaves não vença.

As contas da descida

As decisões da descida decidem-se no mesmo dia, às 15h30. Académica já viu confirmada a descida, Varzim e Sporting da Covilhã decidem quem desce de forma direta e quem vai ao "play-off" com a equipa da Liga 3.

O Covilhã está no 16º lugar, com 33 pontos, mais um do que o Varzim, 32 pontos.

O Varzim recebe o Mafra, 9º classificado, enquanto que o Covilhã joga em casa do Estrela da Amadora.

O calendário da última jornada.

Sexta-feira, 13 de maio



FC Porto B – SL Benfica B, 15H30

Ac. Viseu – FC Penafiel, 18H00

Sábado, 14 de maio

A. Académica – SC Farense, 11H00

Vilafranquense – CD Trofense, 15H30

Domingo, 15 de maio

Rio Ave FC – GD Chaves, 11H00

Leixões SC – Casa Pia AC, 11H00

CD Feirense – CD Nacional, 15H00

Varzim SC – CD Mafra, 15H30

Estrela Amadora – SC Covilhã, 15H30