Braga. Matheus foi o melhor guarda-redes do campeonato em abril

Matheus, guarda-redes do Sporting de Braga, foi eleito o melhor guardião da I Liga no mês de abril, com mais de um quarto dos votos de todos os treinadores da competição.

O luso-brasileiro de 30 anos não sofreu qualquer golo em três das quatro vitórias do Braga, que venceu todos os jogos durante o mês de abril.

No segundo lugar desta eleição ficou Diogo Costa, do FC Porto, com 25% dos votos, enquanto Adán, do Sporting CP, completou o pódio com 10,42% dos votos.



Matheus cumpriu a sua oitava temporada ao serviço do Sporting de Braga e renovou, há semanas, até 2027.