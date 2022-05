Um polícia ferido e dois adeptos do Benfica detidos no clássico do título

Dois adeptos do Benfica foram hoje detidos após terem danificado um veículo da PSP, informou hoje esta força de segurança, salientando que um agente ficou ferido na operação policial que envolveu o Benfica-FC Porto, da I Liga de futebol.

Se antes do jogo Benfica-FC Porto, da 33.ª jornada da I Liga e no qual os dragões se sagraram campeões nacionais pela 30.ª vez, nada havia a salientar em termos de segurança, o mesmo não se pode dizer após o apito final do árbitro Luís Godinho.

Nas imediações do Estádio da Luz, foram registados alguns desacatos que obrigaram a Polícia de Segurança Pública (PSP) a agir.