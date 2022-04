Autoridade da Concorrência multa clubes profissionais em 11,3 milhões de euros

"A investigação permitiu concluir que o objeto do acordo foi o de manter os jogadores vinculados às sociedades desportivas, limitando o incentivo destes em resolver os seus contratos, não visando por isso objetivos de cooperação que pudessem ser considerados como essenciais no contexto da pandemia Covid-19", pode ainda ler-se na nota.

Além disso, de acordo com a Lei da Concorrência, as multas não podem exceder 10% do volume de negócios da empresa no ano anterior à decisão da sanção.

As decisões sancionatórias podem ser objeto de recurso, que não suspende a execução das coimas, segundo a nota.

A Liga de Clubes também é alvo de coima, de 141 mil euros.

Liga convoca reunião e nega prática ilícita

A Liga de Clubes já reagiu à decisão da Autoridade da Concorrência, que é "evidentemente, passível de recurso para os tribunais".

O organismo considera que a decisão "já expectável, mais ainda tendo em consideração as posições públicas já assumidas pelas AdC sobre esta matéria, ainda durante a instrução do referido processo".

A Liga convocou uma reunião com as Sociedades Desportivas, que terá lugar na próxima segunda-feira e "e que servirá para definir os próximos passos, na expetativa de que a reapreciação do processo por uma instância judicial não deixará dúvidas sobre a circunstância de, em nenhum momento, a Liga Portugal e os clubes terem praticado qualquer ilícito concorrencia".

"A tomada de posição pública que despoletou este processo sido apenas uma mera manifestação do espirito de união e forte solidariedade entre clubes num contexto de adversidades únicas e muitíssimo difíceis provocadas pela Covid-19 e nunca qualquer decisão de não contratação coletiva, muito menos com força vinculativa, como é a interpretação da AdC", termina a nota da Liga.



[Atualizado às 19h07]