Marítimo sem "deslumbramento" antes da receção ao Benfica

Vasco Seabra, treinador do Marítimo, garante que a equipa não se deslumbrou depois da vitória, por 4-0, frente ao Boavista, antes da receção ao Benfica.

"A nossa equipa nunca se deslumbrou. Fizemos 20 jogos, 30 pontos, que são muitos. Poderíamos e queríamos ter mais, é sempre o desafio. A verdade é que o desempenho tem sido passo a passo, com uma energia muito grande. Não ficamos perturbados por um momento menos bom, e não nos deslumbramos com momentos extraordinários", disse, em conferência de imprensa.

O técnico, que substituiu Julio Velázquez esta temporada, levou o Marítimo ao sétimo lugar, com 37 pontos. O Benfica "tem muita qualidade", mas o desafio é tentar vencer.

"Esperamos um Benfica forte, tem muita qualidade individual e coletiva. Estamos preparados, o Benfica quer dar uma resposta diferente do último jogo. Trabalhamos muito bem durante a semana, queremos dar tudo de nós. Jogamos pelos adeptos, por nós mesmos, temos um orgulho grande de cada desempenho que temos", afirmou.

Vasco Seabra já fez um balanço da temporada, longe da aflição que o Marítimo sofreu nos últimos anos: "Estar com manutenção garantida a três jogos do fim é bom. Quando chegamos era difícil, o passado recente do Marítimo trazia alguma negatividade".

O Marítimo-Benfica joga-se este sábado, às 17h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.