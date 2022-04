Belenenses vence recurso contra a SAD e pode sonhar com os campeonatos profissionais

O Clube de Futebol “Os Belenenses” anunciou, em comunicado, que o Tribunal da Relação deu razão na disputa com a Belenenses SAD e que valida a separação das duas entidades como clubes distintos.

Na prática, a decisão significa que o Belenenses poderá voltar ao campeonatos profissionals, caso seja promovido desportivamente.

De acordo com a nota do Belenenses, a SAD queria "ligar perpetuamente o clube à Belenenses SAD, impedindo o clube para todo o sempre de chegar às competições profissionais, impedindo o clube de constituir nova SAD ou SDUQ e de seguir o seu caminho desde a última divisão distrital até à I Divisão Nacional, baseado no mérito desportivo", pode ler-se.

O tribunal reconhece que o clube já não é acionista da SAD, que o nexo identitário entre as duas entidades "já se quebrou definitivamente", que o clube já não é o clube fundador da Belenenses SAD, que o clube não está condenado a apenas participar nas competições desportivas de futebol profissional através da Belenenses SAD e que o clube pode criar uma SAD própria.

O clube celebra uma "importante vitória alcançada na justiça", que corresponde "à interpretação que sempre fez da lei das SAD, e que esteve na origem do caminho seguido desde 2018, por decisão dos seus associados".

O Belenenses está a disputar o acesso à Liga 3, terceiro escalão do futebol português. Já a Belenenses SAD ocupa o último lugar da I Liga e ainda procura garantir a permanência no primeiro escalão.