Nota 2 para Hugo Miguel. Penálti "evidente" sobre Evanilson por assinalar

Paulo Pereira, videoárbitro (VAR) Bola Branca, atribuiu Nota 2 a Hugo Miguel, juiz do Sporting de Braga 1-0 FC Porto, da 31.ª jornada do campeonato.

Na opinião do especialista, ficou um penálti claro por assinalar sobre Evanilson, logo aos quatro minutos do jogo no Municipal de Braga.

"No choque entre Matheus e Evanilson, ficou por marcar, de forma evidente, um penálti a favor do Porto. Matheus falha a bola e atropela o jogador do Porto", salienta Paulo Pereira.