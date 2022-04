Paulo Sérgio. “Não sou como esses mamões, que colocaram em causa a minha dignidade profissional”

O treinador do Portimonense reage com fortes críticas à polémica após o jogo dos algarvios contra o FC Porto, que terminou 7-0 para os dragões.

“A minha ficha está limpa desde que comecei a trabalhar até hoje. Subi todos os degraus do futebol português. Eu não sou como esses mamões, que colocaram em causa a minha dignidade profissional e andam aí a dar bitaites”, disse Paulo Sérgio.

O técnico dos algarvios não se deteve: “Eu não sou como eles. Eu conheço-os, sei o passado dia deles e um dia a gente encontra-se”.

Referindo-se à partida no Dragão, Paulo Sérgio lembrou: “O FC Porto vai com perto de 60 jogos sem perder, sabíamos de antemão que era muito difícil, como sempre acontece com os grandes em que sabemos o favoritismo do adversário, embora tivéssemos sempre a esperança de que podia ser o nosso dia”.

Apesar disso, o treinador reconhece que, “de facto não estivemos a esse nível, nesse último jogo”.

O Portimonense fez várias poupanças nessa partida contra os azuis e brancos, mas vai agora defrontar o Moreirense, um adversário direto na luta pela permanência. Já estão disponíveis: Nakajima, que não pode defrontar o FC Porto, Welinton Júnior, que estava castigado, além de Samuel Portugal, Relvas e Iván Angulo, que foram poupados.

Sobre o jogo contra o Moreirense, Paulo Sérgio considera que a partida vai ser difícil. “O Moreirense tem uma equipa com jogadores com qualidade e que anda agora num momento positivo. Sabemos que vai ser mais uma jornada dura e é dessa forma que temos que estar mentalizados e muito focados, para irmos à procura do objetivo”, referiu.