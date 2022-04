Falta "mais um pequeno grande esforço" ao Moreirense para se salvar da descida

O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, pede "mais um pequeno grande esforço" à sua equipa para garantir a manutenção na I Liga.

Os cónegos vêm de duas vitórias consecutivas, com que conseguiram sair da zona de despromoção direta. Esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Portimonense, a contar para a 31.ª jornada, Sá Pinto pediu que esteja "em alerta máximo, para evitar o excesso de confiança e manter a humildade e concentração".

“É fundamental que continuemos a conquistar pontos e acreditamos que podemos somar mais três, mesmo sendo em casa do Portimonense. Sendo muito difícil, vamos lutar arduamente”, frisou, acrescentando que a luta pela permanência "anda não terminou".

Sá Pinto respeita poupança de Paulo Sérgio

Na jornada anterior, o Portimonense poupou vários jogadores frente ao FC Porto, a pensar no Moreirense. Perdeu esse jogo por 7-0.

Questionado sobre o caso, Sá Pinto sublinhou que "cada um sabe o que tem de fazer dentro do seu clube e da sua casa".

"Respeito muito os meus adversários e colegas de profissão. Só tenho de me preocupar comigo e com a minha equipa. O meu foco total é o Moreirense”, assinalou o antigo internacional português.

Se os algarvios somaram a 15.ª partida sem vencer nas últimas 16 rondas, os minhotos alcançaram o segundo triunfo consecutivo na receção ao também ‘aflito’ Tondela (2-0) e saíram da zona de despromoção direta ao fim de sete duelos, por troca com os beirões.

O Moreirense, na 16.ª e antepenúltima posição, que dá acesso ao "play-off" de permanência, com 26 pontos, um abaixo da zona de salvação direta, defronta o Portimonense, 12.º classificado da I Liga, com 32, no sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Portimão.