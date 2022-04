Tondela empata em Mafra e é o primeiro finalista da Taça de Portugal

O Tondela é o primeiro finalista da edição 2021/22 da Taça de Portugal.

A equipa beirã empatou no terreno do Mafra, por 1-1, esta quarta-feira, na segunda mão das meias-finais. No entanto, o triunfo do primeiro jogo, por 3-0, valeu-lhe o bilhete para o Estádio Nacional, no Jamor.

Foi Pedro Pacheco, com um golo aos 45 minutos, a fazer o Mafra acreditar na reviravolta. A abrir a segunda parte, a equipa da casa teve uma grande penalidade a favor, porém, Pedro Lucas não conseguiu converter. Aos 89 minutos de jogo, Juan Boselli empatou e "matou" a eliminatória.

Esta é a primeira vez na história que o Tondela chega à final da Taça de Portugal. O melhor que tinha conseguido, antes da atual edição, eram duas presenças nos oitavos de final, em 2016/17 e 2018/19.

Na quinta-feira, FC Porto e Sporting discutem a segunda vaga. Os dragões venceram a primeira mão, por 2-1, em Alvalade. O segundo jogo está marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.