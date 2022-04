Francisco Chaló deixa o Trofense e é substituído por Sérgio Machado

O Trofense anunciou a saída do treinador Francisco Chaló, a quatro jornadas do fim da II Liga. Sérgio Machado é o substituto e já orienta o treino desta quarta-feira, escreve o jornal "O Jogo".

Chaló foi o segundo treinador da época, em novembro, quando substituiu Rui Duarte no comando técnico. Apesar de um bom início, o Trofense já não vence desde janeiro e as últimas três derrotas seguidas atiraram o clube para o 17º lugar da II Liga, posição de descida à Liga 3.

"A administração do Clube Desportivo Trofense realça o permanente empenho e dedicação de Francisco Chaló em cada dia de trabalho no clube, salientando as suas qualidades e o respeito mútuo, patente neste momento em que as partes entenderam que o fim da relação contratual seria o melhor para ambos", pode ler-se.



Restam jogos frente ao Varzim, em casa, Feirense, fora, Académica, em casa, e Vilafranquense, fora.

Segue-se Sérgio machado, de 41 anos, que se vai estrear na II Liga, depois de passagens pela Sanjoanense, Esmoriz e Rio Tinto.