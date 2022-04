Benfica-Porto a 7 de maio. Calendário definido para as jornadas 32 e 33

O clássico entre Benfica e Porto disputa-se a 7 de maio, sábado, às 18h00. A Liga de Clubes revelou as datas da jornada 32 e 33 do campeonato nacional.

A receção do Benfica ao Porto, na penúltima jornada da liga portuguesa, pode já não importar nas contas do título. Os azuis e brancos podem ser campeões entretanto.

A equipa de Sérgio Conceição recebe, primeiro, na jornada 32, o Vizela, no dia 30 de abril, antes de irem jogar ao Estádio da Luz.

Ainda na corrida pelo título, o Sporting defronta, em Alvalade, o Gil Vicente, no feriado de 1 de maio, antes de se deslocar a Portimão para jogar com o Portimonense, no dia 7 de maio, na penúltima jornada da prova.

Além do duelo pelo primeiro lugar do campeonato, a liga concentra atenção, nas últimas jornadas, para a batalha pela manutenção.

Confira o calendário da jornada 32 e 33 da I Liga:

Jornada 32

Sexta-feira, 29 de abril

FC Famalicão – Estoril Praia, 20H15

Sábado, 30 de abril

FC Arouca – Portimonense, 15H00

Marítimo M. – SL Benfica, 17H00

FC Porto - Vizela, 19H00

Belenenses SAD – SC Braga, 21H00

Domingo, 1 de maio

Vitória SC – Santa Clara, 15H30

Moreirense FC – Boavista FC, 18H00

Sporting CP – Gil Vicente FC, 20H30

Segunda-feira, 2 de maio

FC P. Ferreira – CD Tondela, 20H15





Jornada 33

Sexta-feira, 6 de maio

Boavista FC – Vitória SC, 20H15

Sábado, 7 de maio

Estoril Praia – Moreirense FC, 15H30

SL Benfica – FC Porto, 18H00

Portimonense – Sporting CP, 20H30

Domingo, 8 de maio

Gil Vicente FC – CD Tondela, 15H30

FC Vizela – Marítimo M., 15H30

SC Braga – FC Arouca, 18H00

Santa Clara – FC P. Ferreira, 20H30

Segunda, 9 de maio

Belenenses SAD – FC Famalicão, 20H15