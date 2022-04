Trofense-Varzim da II Liga antecipado

A receção do Trofense ao Varzim, a contar para a 31.ª jornada da II Liga, foi antecipada.

O jogo mantém-se marcado para o dia 25 de abril, próxima segunda-feira. No entanto, passa a ser disputado às 15h30.

Trofense e Varzim são adversários diretos na luta pela manutenção.

A equipa da Trofa está no 17.º lugar, primeiro da zona de despromoção direta, com 28 pontos, menos um do que a da Póvoa de Varzim, que ocupa a 16.ª posição, que garante acesso ao "play-off".

Os varzinistas estão, ainda, em igualdade pontual com o Sporting da Covilhã, primeira equipa acima da linha de água.