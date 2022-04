Visita ao Moreirense é "importante, mas não decisiva" para o Tondela

O treinador do Tondela afirmou, esta sexta-feira, que a visita ao Moreirense, a contar para a 30.ª jornada do campeonato, é "importante", ainda que não seja decisiva para as contas da manutenção.

"Este jogo é importante, mas não decisivo, porque as equipas estão muito próximas umas das outras. Não só nós do Moreirense, como nós do Arouca. É um jogo importante, que queremos ganhar, mas não é decisivo", salienta Nuno Campos, em conferência de imprensa.

O Tondela "vai entrar em campo para ganhar", em Moreira de Cónegos, e não se remeterá a defender. Não só porque Nuno Campos não gosta de ver isso nas equipas que treina, mas também porque os beirões têm de "mostrar que [querem] ganhar e não jogar só para o empate".

Com 25 pontos, o Tondela ocupa o 16.º lugar, de acesso ao "play-off" de manutenção. No sábado, às 15h30, visita o Moreirense, 17.º colocado, com menos dois pontos, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.