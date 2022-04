Santa Clara derrota Estoril e afasta-se da zona de perigo

O Santa Clara recebeu e bateu o Estoril Praia, por 2-0, este domingo, e afastou-se da zona de perigo da I Liga.

Ricardinho, aos 44 minutos, e Tagawa, aos 53, deram a vitória aos açorianos, no Estádio de São Miguel. Prolonga-se a crise do Estoril, que soma três derrotas consecutivas e perdeu cinco dos últimos sete jogos.

O Santa Clara sobe ao oitavo lugar do campeonato, com 34 pontos, os mesmos do Estoril, nono. O Tondela, primeira equipa abaixo da linha de água, tem menos nove pontos do que açorianos e estorilistas.