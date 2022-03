Benfica tenta o tri e Braga a estreia na final da Taça da Liga

Benfica e Sporting de Braga disputam, esta quarta-feira, a final da Taça da Liga feminina.

As campeãs nacionais, que venceram as duas anteriores - e únicas - edições da prova, tentam fazer o "hat-trick" e repetir o resultado da época 2019/20, em que bateram o Sporting de Braga na final, por 3-0.

As minhotas, que estiveram na final uma vez mas nunca venceram, procuram conquistar o único troféu nacional que ainda lhes escapa.

O Benfica chegou à final depois de derrotar Clube de Albergaria (0-4 e 4-0) e Famalicão (1-0 e 0-0). O Braga ultrapassou o Marítimo (0-3 e 3-0) e ainda triunfou numa dura eliminatória frente ao Sporting (3-2 e 1-2).

Perspetivas de "uma grande final"

Na conferência de imprensa de antevisão, a treinadora do Benfica, Filipa Patão, antecipou "uma grande final, entre duas boas equipas".

"Vamos tentar anular os pontos fortes do Braga e explorar as nossas qualidades e as possíveis fragilidades da adversária", afirmou.

O treinador do Braga, João Marques, manifestou "grande esperança numa grande resposta" das suas jogadoras.

"Esta equipa é uma família. As minhas jogadoras estão muito motivadas para tentar vencer esta Final. Sentimos uma grande ansiedade, queremos muito jogar esta partida", sublinhou.

A final da Taça da Liga, entre Benfica e Sporting de Braga, tem apito inicial às 19h30, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.