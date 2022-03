Carlos Brito aguarda convites para voltar ao ativo. "Não me dei por acabado"

O treinador Carlos Brito aguarda convites para voltar ao ativo. O técnico de 58 anos é atualmente comentador televisivo e pondera retomar a carreira se surgirem convites dos campeonatos profissionais.

"Não me dei por acabado, mas é preciso que as situações surjam", frisou o técnico, que foi homenageado, em Leiria, pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), no seu fórum anual.

Salientando que não deixou de pensar em retomar a carreira, o antigo treinador do Rio Ave disse que enquanto comentador televisivo vai fazendo o seu trabalho, "falando e comentando futebol que é aquilo que eu percebo".



Relativamente à homenagem da ANTF, Carlos Brito disse que "é o reconhecimento de um trajeto, que momentaneamente foi cortado, não por razões próprias, mas porque as razões assim o ditaram". "É um privilégio enorme ter 413 jogos só na I Liga, com a minha idade", sublinhou o técnico de 58 anos, à Lusa.

Carlos Brito está fora dos bancos de suplentes desde 2017, quando deixou o Freamunde. Orientou ainda o Penafiel, Leixões, Nacional, Boavista e Estrela da Amadora, mas foi no Rio Ave onde passou mais temporadas, 11 no total.

Esta tarde, no Fórum 2022 da ANTF, foram ainda homenageados os treinadores Leonardo Jardim, Jaime Pacheco, José Mota, Manuel Machado e Vítor Oliveira (a título póstumo), pelos seus 400 jogos na I Liga, e Jorge Jesus, pelos seus 600 jogos na I Liga.

Na cerimónia foram ainda homenageados os técnicos de futsal Nuno Dias (Sporting) e Jorge Braz (Seleção Nacional), pelas conquistas da Liga dos Campeões e Campeonato do Mundo, respetivamente, bem como o professor Manuel Sérgio, pelos serviços prestados à classe, e Arnaldo Ferreira, responsável pelo departamento de formação da Federação Portuguesa de Futebol.