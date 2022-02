Treinador da Belenenses SAD tem "a malta comprometida" para o jogo com o Sporting

O treinador da Belenenses SAD espera uma boa resposta da sua equipa frente ao Sporting, na quarta-feira, na busca da sua primeia vitória como treinador principal. Com Franclim, a B SAD tem duas derrotas e um empate, na última jornada na Madeira.

"Temos de manter a intensidade. O grupo está muito concentrado e no objetivo de conquistar os três pontos. Temos duas derrotas e um empate. A malta está comprometida. Os jogadores estão alegres", diz o treinador, em resposta à questão sobre o estado de espírito do plantel.

A Belenenses SAD está no último lugar da classificação, mas os jogadores estão motivados para defrontar os campeões nacionais, que Franclim define como a equipa que melhor defende em Portugal. "Sabemos que há espaço e temos de o encontrar", reconhece.

Dois ou três reforços para chegar

A Belenenses SAD não apresentou qualquer reforço durante a janela de transferência de inverno, devido a uma dívida que o clube tinha para com uma equipa moçambicana. O problema foi, entretanto, resolvido, revela o treinador, que garante a chegada de jogadores nos próximos dias.

Tivemos uma situação burocratíva que o presidente tentou resolver. Estamos agora direcionados para os jogadores livres. Pedi três jogadores ao presidente. Vai chegar gente", assegura.

Franclim Carvalho prepara o jogo com o Sporting com várias limitações. Nilton Varela, Chima Akas, Sandro, Pedro Nuno, Chico Teixeira e Rafael Camacho estão indisponíveis. O guarda-redes Luiz Felipe deverá estar apto, mas ainda recupera de problemas físicos sofridos no jogo com o Marítimo.

O Belenenses SAD-Sporting, a contar para a jornada 20 da I Liga, é às 20h45 de quarta-feira. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.