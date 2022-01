Um ano depois, David Carmo está de volta aos relvados

David Carmo está de volta à competição, praticamente um ano depois de se ter lesionado com gravidade. O central do Sporting de Braga, de 22 anos, está recuperado e é titular no jogos dos sub-23, frente ao Rio Ave, que começou às 11h00 desta segunda-feira.

Desde 10 de fevereiro de 2021 que David Carmo não jogava. Nesse dia, num jogo com o FC Porto, fraturou a tíbia e o perónio, num lance com Luis Díaz.

O central, que se fixava como uma das peças do 11 tipo de Carlos Carvalhal, vai agora ganhar rtimo competitivo para ser "reforço" da equipa principal para o que resta da temporada.