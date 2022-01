Proença acredita que centralização de direitos televisivos chega antes de 2027

O presidente da Liga de Clubes acredita que é possível antecipar a centralização dos direitos televisivos, que está marcada para 2027.

Pedro Proença, em declarações à Sporttv antes do início da final da Taça da Liga, referiu: “A Liga tem resgatado as unidades de negócio que melhor defendem as competições, particularmente com a centralização dos direitos televisivos. É fundamental a Liga Portugal ter os direitos televisivos centralizados. Porquê? Porque cuida do negócio futebol de forma diferente, distribui as receitas de forma diferente e reduz as diferenças entre os que mais e os que menos ganham, não retirando dinheiro aos que mais ganham”.

“Se não controlarmos o produto, se não controlarmos o que entregamos ao consumidor final, não podemos propô-lo da forma que queremos. Estamos muito convictos que vamos conseguir antecipar e muito este processo da centralização dos direitos audiovisuais. Toda a gente vai ganhar com isto, mas ganha sobretudo o futebol”, acrescentou Proença.

Já sobre a Taça da Liga, que este sábado coloca frente a frente Benfica e Sporting, o líder da Liga Portugal admite que gostava que no futuro a prova desse apuramento para uma competição europeia.

“Seria uma vontade nossa, mas depende da vontade dos clubes e dos calendários internacionais”.