Plano de segurança da Taça da Liga reforçado para responder ao pico da pandemia

O plano de segurança preparado para a Taça da Liga de futebol foi reforçado tendo em conta o pico da pandemia de Covid-19, afirmou o delegado de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, no domingo.

“Não podemos esquecer que estamos no pico da pandemia. Essa situação foi sempre equacionada na elaboração do nosso plano de contingências que achamos que é extremamente rigoroso”, disse Rui Passadouro, sobre o plano de segurança para os jogos da Taça da Liga, apresentado no Estádio Municipal de Leiria, onde a competição vai decorrer entre 25 e 29 de janeiro.

Segundo a autoridade de saúde, com o conjunto de medidas preparadas é “quase” garantido que “não entram pessoas no recinto desportivo que estejam infetadas”. “Penso que as pessoas podem participar em segurança”, disse Rui Passadouro.