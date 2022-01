Santa Clara deixa escapar vitória na estreia de Mário Silva

Santa Clara e Tondela empataram a duas bolas, este domingo, na estreia de Mário Silva no comando técnico dos açorianos.

No Estádio de S. Miguel, o Santa Clara entrou bem na partida e marcou dois no primeiro tempo. Rui Costa abriu o marcador aos 23 minutos e Ricardinho dilatou a vantagem, aos 40 minutos de jogo.

Pako Ayestarán encontrou a solução para o jogo no banco de suplentes. O uruguaio Boselli entrou na segunda parte, aos 60 minutos, e bisou, aos 78 e 88 minutos, estragando a estreia de Mário Silva no banco do Santa Clara.

Com este resultado, Tondela e Santa Clara continuam com os mesmos pontos na tabela, agora 17, no 12º e 13º lugar, respetivamente.