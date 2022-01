Famalicão vence Belenenses SAD e sai da zona de despromoção

O Famalicão recebeu e venceu o Belenenses SAD, por 1-0, e saiu da zona de descida à II Liga.

O único golo da partida foi apontado pelo central brasileiro Riccieli, de cabeça, num canto cobrado por Pepê Rodrigues. Simon Banza ainda fez o segundo para o Famalicão, mas o golo foi anulado pelo VAR.

Este foi o primeiro jogo de Franclim Carvalho à frente do comando técnico do Belenenses SAD, depois da saída inesperada de Filipe Cândido. Esta foi a primeira vitória de Rui Pedro Silva no comando técnico do Famalicão.

Com este resultado, há cambalhota no fundo da tabela. O Famalicão sobe duas posições e sai da zona de descida, ocupando agora o 15º posto, com 15 pontos.

O Belenenses SAD continua no último lugar, com apenas 11 pontos somados, atrás de Arouca, com 14, e Moreirense, com 15.

Este foi um jogo referente à 16ª jornada da I Liga, adiado inicialmente devido a um surto de Covid-19 no Famalicão.