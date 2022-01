Tomás Araújo eleito defesa do mês na II Liga

Tomás Araújo foi eleito o melhor defesa do mês de dezembro na II Liga. O central do Benfica B reuniu 14,81% dos votos, batendo por uma margem muito curta Luís Rocha, do Chaves, que somou 14,07% das preferências.

Na terceira posição ficou o lateral do Casa Pia Leonardo Lelo, com 10,37%.