Bruno Pinheiro e o Besiktas. “É assunto encerrado. Estou por aqui”

O treinador do Estoril não confirma a saída para o Besiktas, da Turquia.

No final do empate 2-2 entre Estoril e Famalicão, Bruno Pinheiro foi questionado pela Sporttv sobre o alegado interesse do clube turco.

Na “flash interview”, sem querer falar sobre o assunto, sempre foi dizendo: “É assunto encerrado. Estou por aqui”

“Não confirmo”, disse Bruno Pinheiro quando questionado sobre uma alegada viagem nas próximas horas.

Pedida uma mensagem para os adeptos do Estoril, o técnico respondeu simplesmente: “Não há mensagem para deixar”.