Vizela nunca tinha marcado quatro golos num jogo da I Liga

O Vizela fez história, esta segunda-feira, ainda antes do intervalo da visita ao Arouca, jogo que fecha a 14.ª jornada do campeonato.

Na primeira parte em Arouca, a equipa de Álvaro Pacheco marcou quatro golos, algo que nunca tinha feito num jogo da I Liga. Só por uma vez tinha feito mais de dois golos num só encontro: numa vitória em Coimbra, sobre a Académica, por 1-3, em setembro de 1984. Foi há 37 anos.

O Vizela tinha, à entrada para este jogo, 41 golos em 42 jogos na I Liga. Em 45 minutos, marcou mais de 10% do total de golos marcados no primeiro escalão. Obra de Samu, que abriu o marcador, de Abdoulaye Ba, que marcou na própria baliza, e de Guilherme Schettine, que bisou.

Caso se confirme a vitória, o Vizela sobe ao décimo lugar da tabela, com os mesmos 13 pontos do Arouca, 11.º. Mais três pontos do que o Santa Clara, que ocupa a posição de acesso ao "play-off" de descida.