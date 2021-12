Carvalhal confiante: "Vamos conseguir o primeiro lugar"

Carlos Carvalhal tem total confiança nas capacidades do Sporting de Braga e convicto de que na quinta-feira a equipa vai garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

O Braga precisa de vencer o Estrela Vermelha para vencer o grupo e assim assegurar a qualificação, mas a vitória também é relevante num contexto mais alargado. Se não vencer a equipa sérvia, a formação minhota arrisca-se a cair para a Conference League.

No entanto, o horizonte é de cumprimento do objetivo principal: "Estamos confiantes, mas no ponto certo, não com exuberância. Vamos conseguir o primeiro lugar no grupo".