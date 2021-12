Italiano arbitra jogo decisivo do Braga na Liga Europa

O italiano Marco Guida foi nomeado pela UEFA para arbitrar a decisiva receção do Sporting de Braga ao Estrela Vermelha, na quinta-feira, a contar para a sexta e última jornada do grupo F da Liga Europa.

Os compatriotas Ciro Carbone e Giorgio Peretti serão os auxiliares de Guido, Luca Pairetto o quarto árbitro e Paulo Valeri o videoárbitro (VAR). O francês Amaury Delerue será o assistente do VAR, em Braga.



O Braga encontra-se no segundo lugar do grupo, com nove pontos, menos um do que o Estrela Vermelha, líder, e mais um do que o Midtjylland, terceiro. O Ludogorets está em último, com apenas um ponto.

Para garantir o acesso direto aos oitavos de final, o Braga terá de derrotar o Estrela Vermelha. Um empate ou uma derrota frente aos sérvios, desde que o Midtjylland não bata o já eliminado Ludogorets, dá aos minhotos o segundo lugar do grupo e consequente acesso ao "play-off", em que entrarão em prova os terceiros classificados da Liga dos Campeões.

Se não vencer o Estrela Vermelha e os dinamarqueses derrotarem o Ludogorets, o Braga ficará no terceiro lugar do grupo F e será, por conseguinte, relegado aos 16 avos de final da Conference League.