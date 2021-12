Petit quer Boavista a “lutar sempre pelos três pontos”

O treinador Petit está de regresso ao Boavista, seis anos depois, foi oficialmente apresentado e quer lutar sempre pela vitória.

“No Boavista a mentalidade tem de ser de chegar aqui para lutar sempre pelos três pontos. Não exigimos ganhar, mas sim lutar pela vitória. Vim para poder ajudar, para poder crescer, mas tudo está melhor do que estava há cinco anos”, disse.

O técnico axadrezado confirma que já analisou os jogadores e garantiu que “o plantel tem a sua qualidade”. “Nem tudo estava bem, nem tudo estava mal. Penso que tem o que a equipa técnica pretende para dar uma boa resposta."

O “mercado de janeiro” está a aproximar-se, mas Petit não quer precipitações quanto a reforços.

"Ainda há muitos jogos pela frente, compreendo e respeito a opinião do antigo treinador [João Pedro Sousa tinha falado na necessidade de atacar o mercado em janeiro], mas agora eu estou a analisar e a ver aquilo que quero. Vamos trabalhar estes jogadores, porque é um plantel com juventude e alguma experiência, vamos tentar recuperá-los todos. Temos capacidade para dar uma boa resposta e só no dia-a-dia e jogo a jogo é que vamos perceber isso, mas estou satisfeito com estes dois treinos que tiveram connosco”, garantiu.

Em conferência de imprensa, o técnico agradeceu “ao presidente a confiança”. “Volto a uma casa onde fui feliz, de que sou adepto, e por isso estou feliz por mais esta oportunidade de regressar a casa e ajudar o Boavista naquilo que são os seus objetivos e contribuir para a grandeza deste clube”.