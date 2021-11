Associação de Árbitros vai agir judicialmente depois de agressão. Estrela fala em "desviar de atenções"

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol vai agir "disciplinarmente e judicialmente" depois da agressão a um árbitro no jogo da II Liga entre Estrela da Amadora e Benfica B.

Os encarnados venceram por 6-3 a formação da Reboleira, que terminou apenas com nove jogadores, fruto das expulsões de André Duarte e Afonso Figueiredo, e contestou ainda um penálti apontado pelo Benfica B e um segundo amarelo "perdoado" a Pedro Álvaro, para além de, ao intervalo, ter ameaçado não regressar para o segundo tempo.

"A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol repudia as agressões, ambiente hostil e ambiente intimidatório à equipa de Arbitragem do jogo Estrela Amadora e Benfica B. É inaceitável que continue a existir episódios destes no desporto, mais grave ainda numa competição profissional que deveria ser o exemplo para os milhares de adeptos e jovens praticantes", pode ler-se.

A APAF considera que estes episódios "mancham o que tanto de bom se vai fazendo" e pede ao Conselho Disciplina que "tenha uma ação de consequências exemplares e os tribunais civis condenem criminalmente os comportamentos e as ações".

Estrela acusa Conselho de Arbitragem

Em resposta ao comunicado do Conselho de Arbitragem, o Estrela da Amadora sublinha que "defende a integridade do futebol", mas acusa o organismo de "uma tendência natural de desviar atenções do essencial".

"Não vimos no comunicado do CA que iria agir em conformidade pelo comportamento de um dos elementos da equipa de arbitragem a insultar os adeptos do Estrela como também não vimos no mesmo comunicado que iria averiguar os insultos constantes a muitos dos nossos jogadores e os avisos/ameaças que foram dirigidos ao banco com palavras impróprias por outro elemento dessa mesma equipa, todos estes factos sim, não só de cariz disciplinar mas também criminal", pode ler-se.

O clube da II Liga diz que "é mais fácil acusar o Estrela da Amadora do que pedir desculpas pela péssima promoção do futebol".