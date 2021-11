Nota 3 para Luís Godinho. “Penálti bem assinalado, linha faz parte da área”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Luís Godinho, o árbitro que dirigiu o FC Porto – V. Guimarães.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que saiu “a fava” a Luís Godinho. Teve algumas dificuldades, mas sem influência no resultado final.

Na primeira parte, o penálti assinalado a favor do Vitória – com apoio no VAR – foi “bem assinalado”. “A linha faz parte da área”. Já o amarelo mostrado a Zaudi é “bem revertido”.

Por sua vez, o golo anulado a Taremi, por 9 centímetros, é “mais uma boa decisão do VAR”.

Aos 29 minutos, Sérgio Oliveira “derrubou adversário, mas não havia razão para amarelo”.

Aos 48 minutos, o mesmo Sérgio Oliveira não fez falta, mas a existir, o árbitro deveria ter dado a lei da vantagem, o que também não fez.

Na segunda parte, André Amaro prendeu o braço de Taremi e “deveria ter visto o segundo amarelo”. Quanto ao segundo amarelo de Mumim, “nada a dizer”.

Aos 65 minutos, Mbemba escapou a amarelo, tal como aconteceu, ao minuto 79, em relação a André Almeida e Uribe.

O árbitro “não teve influência no resultado” e, por isso, “Nota 3” para Luís Godinho.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Vitória por 2-1.