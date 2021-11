Instalações do Tondela alvo de buscas. Clube garante cooperação

Uma equipa de inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA) esteve, esta quinta-feira, nas instalações do Tondela, no âmbito de uma investigação em curso, tendo solicitado a colaboração do clube.

Em comunicado publicado no site oficial, o Tondela refere que a equipa de inspetores visitou o Estádio João Cardoso, solicitando "colaboração numa operação que está a desenvolver".

O Tondela explica que "prestou o auxílio pedido no acesso a toda a documentação e informação numa conduta totalmente cooperante com os inspetores e operação em causa".

Uma fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que a equipa de inspetores procurava "documentos relacionados com um processo de transferência de um jogador" de futebol, sem revelar, contudo, a que operação diz respeito.

Segundo o "Jornal de Notícias", em causa está a transferência de Yordan Osorio do Tondela para o FC Porto, na época 2017/18. O passe do central internacional venezuelano pertencia, na altura, ao Tondela e a Deco.

Esta semana, já foram realizadas buscas às instalações das SAD de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, no âmbito da operação "Fora de Jogo", e do FC Porto.