Empresário Pedro Pinho acusado pelo MP de agressão a repórter de televisão

O Ministério Público acusou o empresário de futebol Pedro Pinho por uma alegada agressão a um operador de câmara da TVI, anunciou, esta quinta-feira, a Procuradoria-Geral Regional do Porto, em comunicado.

Os factos remontam a 26 de abril de 2021 e ocorreram nas imediações do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após o Moreirense-FC Porto da 29.ª jornada do campeonato da época 2020/21.

A Pedro Pinho é imputada a prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada, de atentado à liberdade de informação e de dano com violência.

O despacho do Ministério Público refere que "a vítima, um operador de câmara a trabalhar para estação de televisão" foi abordado por Pinho "que, com o intuito de que parasse de filmar, lhe desferiu um pontapé no abdómen e, simultaneamente, no material de imagem com que filmava".



"O arguido desferiu um segundo pontapé na vítima e no referido material, encostou-o a um gradeamento e segurou-o pelo pescoço tentando retirar-lhe a câmara; e que como não conseguisse fazê-lo, arrancou-lhe o cabo, fazendo com que se perdesse o sinal em directo e a transmissão em tempo real dasimagens", lê-se, ainda, no despacho.