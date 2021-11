A Football Supporters Europe, associação europeia de adeptos de futebol, está em Portugal.

Defender os direitos dos adeptos e promover a sustentabilidade do futebol são os objetivos do encontro no Estádio José Gomes, na Amadora, que conta com a Magia Tricolor, claque do Estrela da Amadora, a única em Portugal a estar registada naquela associação financiada pela UEFA.



O encontro continua durante o dia de sábado.