Proença congratula-se com debate sobre o Cartão do Adepto

O presidente da Liga Portugal congratulou-se, esta quarta-feira, com a possibilidade de o Cartão do Adepto poder ser extinto.

A revogação do Cartão do Adepto é debatida no Parl(...)

O Cartão do Adepto, criado pelo Governo, tem como objetivo combater a violência no futebol, através do controlo do acesso a zonas especiais dos estádios, normalmente reservadas às claques. Porém, a adesão ao cartão foi quase nula e a medida foi criticada por adeptos, clubes e políticos.

Este cartão, cujo futuro está agora em causa, pode ser requisitado por qualquer pessoa maior de 16 anos e tem a validade de três anos.



A medida serve, também, de "auxílio à verificação, em tempo útil, das decisões judiciais e administrativas que impeçam determinadas pessoas de acederem aos recintos desportivos", segundo a portaria que a regula.