Abolido o cartão do adepto. Parlamento revoga medida

A proposta para terminar com o Cartão do Adepto foi aprovada, em Assembleia da República, uma proposta da Iniciativa Liberal.

A votação, que contou com 202 deputados inscritos, teve a abstenção de PSD e PS, à exceção dos deputados socialistas Pedro Bacelar de Vasconcelos, Isabel Moreira, Rosário Gamboa, Tiago Barbosa Ribeiro, André Pinotes Batista, Joana Lima, Carlos Braz e Constança Urbano de Sousa, que votaram a favor, como os restantes partidos com assento parlamentar.

Por seu turno, as propostas de lei lançadas pelo Partido Comunista Português (PCP) e pelo Chega, que visavam a mesma revogação do cartão do adepto, foram rejeitados.

A iniciativa entrou em vigor esta temporada, com o regresso dos adeptos aos estádios, mas durou poucos meses, com a grande maioria dos clubes e adeptos a mostrarem-se contra a medida.