Nota 1 para Tiago Martins. Três penáltis por assinalar para o FC Porto

"Abascal empurrou Evanilson ostensivamente, com os dois braços. Ficou um penálti por assinalar e um vermelho por mostrar ao jogador do Boavista , que não teve qualquer intenção de jogar a bola. É difícil já perceber porque é que Tiago Martins não vê e não assinala e fica mais difícil ainda perceber porque é que o VAR Nuno Almeida não intervém."

Logo na primeira parte, ficou um "penálti puro e duro" por assinalar a favor do FC Porto , sobre Evanilson, mesmo após consulta com o VAR:

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca , atribuiu Nota 1 a Tiago Martins , árbitro do FC Porto 4-1 Boavista, da 10.ª jornada do campeonato.

Já na segunda parte, Paulo Pereira considerou que ficaram, também, dois penáltis por assinalar para os dragões, aos 52 e 61 minutos, por faltas sobre Taremi, e ainda um "livre muito perigoso" contra o Boavista.

Por outro lado, o golo anulado a Taremi, ainda na primeira parte, foi uma "boa decisão". "Toda a gente viu o fora de jogo de imediato", assinala.

Em suma, no entender do VAR Bola Branca, assistiu-se, no Estádio do Dragão, a "uma arbitragem muito irregular em termos técnicos de Tiago Martins, que não teve ajuda de Nuno Almeida no videoárbitro".