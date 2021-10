Antigo jogador Tengarrinha morre aos 32 anos

O ex-futebolista Bernardo Tengarrinha morreu, este sábado, aos 32 anos, vítima de um linfoma de Hodgkin. O ex-médio suspendeu a carreira em 2017, quando lhe foi diagnosticada a doença com sintomas semelhantes aos de uma leucemia.

Tengarrinha fez formação no Benfica e no F.C. Porto. Em Portugal, jogou no Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, Freamunde e Chaves.

O último clube por onde passou antes de terminar a carreira foi o romeno Politehnica Iasi.

Na altura em que decidiu terminar o seu percurso futebolístico, Tengarrinha passou a ser embaixador para a Saúde Mental do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

O Boavista "lamenta profundamente" a morte de Bernardo Tengarrinha e endereça condolências à família.

Os axadrezados recordam que o jogador representou o clube em 61 partidas e chegou a envergar a braçadeira de capitão.

"A bandeira do clube será colocada a meia haste em homenagem a Bernardo Tengarrinha", refere o Boavista, em comunicado.