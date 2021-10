Marítimo vai receber Gil Vicente no estádio do Nacional

A Liga Portugal anunciou, esta terça-feira, em comunicado, que o Marítimo terá de voltar a jogar no Estádio da Madeira, do Nacional, para a receção ao Gil Vicente, a contar para a décima jornada do campeonato.

O Estádio dos Barreiros encontra-se em obras, para intervenção no relvado, o que impossibilita a utilização do recinto, conforme os termos do n.º 7 do Artigo 2.º do Regulamento das Competições da Liga Portugal.

Assim, o Marítimo terá de jogar na Choupana, casa do rival Nacional da Madeira, frente ao Gil Vicente, no domingo. Algo que já acontecera nas jornadas cinco e oito da I Liga, diante de Arouca e Moreirense.

Em setembro, Marítimo informou que procederia "à substituição integral do relvado", interdito após duas notas negativas, no final da época.