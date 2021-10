Braga vence em Barcelos com primeiro golo de Vitinha

O Sporting de Braga venceu em casa do Gil Vicente, em Barcelos, por 1-0, com o primeiro golo do jovem Vitinha na I Liga.

O jovem ponta de lança de 21 anos foi a grande novidade no onze inicial de Carlos Carvalhal, com Mario González e Abel Ruiz relegados para o banco de suplentes. Vitinha tinha marcado dois na vitória por 5-0 com o Moitense para a Taça de Portugal.

O único golo da partida foi marcado aos 4 minutos de jogo. O guarda-redes do Gil, Frelih, defendeu um remate de Ricardo Horta e Vitinha aproveitou a recarga para marcar o golo da vitória.

Com este resultado, o Braga sobe ao quinto lugar da I Liga, com 16 pontos, menos dois do que o Estoril. Já o Gil Vicente continua no meio da tabela, com nove pontos, no décimo lugar da classificação.