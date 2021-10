Vizela tem de ter "coragem" para travar Benfica sob pressão

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, disse, este sábado, esperar que os seus jogadores tenham a "coragem" de “jogar o jogo pelo jogo” na receção ao líder Benfica, no domingo, na nona jornada da I Liga.

“O Benfica vai jogar com a obrigação de ganhar, contra um adversário que tem a obrigação de jogar o jogo pelo jogo e ir em busca dos três pontos. Será um jogo entre duas equipas com um futebol atrativo e de ataque, com a baliza nos olhos. Espero que os meus jogadores tenham a coragem de jogar assim”, disse, na conferência de imprensa de antevisão.

Nos três últimos jogos, o Benfica regista duas derrotas em casa (1-0 com o Portimonense, para a I Liga, e 4-0, com o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões) e uma vitória após prolongamento no terreno do Trofense, da II Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal (2-1). Porém, Álvaro Pacheco recusa a ideia de tendência de queda da equipa encarnada:

“Não acho, o Benfica lidera o campeonato. Na Liga dos Campeões, num grupo super difícil, é segundo. Com o Portimonense, podia jogar mais 100 vezes e aquela derrota não ia acontecer. Empatou com o Trofense [no final dos 90 minutos], mas o que interessa é passar e, agora, só perdeu com o Bayern de Munique. É uma equipa com cultura de vitória."

O Vizela não vence desde a segunda jornada, quando ganhou, em casa, ao Tondela (2-1), a 14 de agosto, única vitória lograda na I Liga. De resto, os vizelenses registam cinco empates consecutivos.

Questionado sobre se o empate seria um bom resultado, Álvaro Pacheco notou que no final se saberá. “Vamos ver como o jogo se desenrola, a nossa intenção seria conquistar os três pontos, se no final não formos capazes, diremos que o empate foi bom", reconheceu.

"Benfica muito forte durante 70 minutos"

O técnico deixou elogios ao Benfica pelo recente jogo europeu com o Bayern de Munique, apesar da goleada sofrida em casa.

“Vi um Benfica muito forte durante 70 minutos contra uma das melhores equipas mundiais. Conseguiu igualar e equilibrar o jogo, bater-se de igual para igual com um colosso do futebol europeu, o que diz muito da mais-valia do Benfica e, principalmente, do seu treinador", elogiou.

Álvaro Pacheco frisou, ainda, que Jorge Jesus é uma referência e sublinhou que o “futebol português tem excelentes treinadores”.

“Gosto de aprender com um leque de treinadores, porque estamos sempre a aprender. Vejo no Jorge Jesus uma referência, também vem de escalões inferiores, com um trajeto a pulso foi conquistando o seu espaço. Terei todo o gosto de falar com ele para aprender um pouco mais”, vincou.

Vizela, 12.º classificado, com oito pontos, e Benfica, primeiro, com 21, defrontam-se a partir das 18h00 de domingo. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt,.