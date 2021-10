Treinador do Sintrense dá dois dias de folga após adeus à Taça

Acabou a festa da Taça de Portugal, toca a reunir as hostes. O treinador do Sintrense vai dar dois dias de folga ao plantel, depois da eliminação frente ao FC Porto, para manter o foco no Campeonato de Portugal.

Em declarações à Sport TV, no final da goleada, por 0-5, em Massamá, Hugo Falcão atribuiu justiça à vitória do FC Porto, ainda que se tenha mostrado satisfeito com a organização defensiva do Sintrense.

"O FC Porto apresentou-se com uma equipa boa, sem muita gestão. Valoriza a nossa imagem. Conseguimos anular bem o Porto na primeira parte. Na segunda parte, definimos enquanto grupo dar oportunidades a jogadores. O Porto quando troca parece igual, nós quando trocamos perdemos um pouco de dinâmica. Agora, temos de nos focar no campeonato. Vou dar dois dias de folga para toda a gente pensar que acabou a Taça e fechar novamente o grupo", salientou.

O Sintrense tenta subir à Liga 3, terceiro escalão do futebol português.